Airbus : United Airlines commande 200 Boeing et 70 Airbus

(Reuters) - United Airlines a annoncé mardi la plus grosse commande de son histoire, qui porte au total sur 270 Boeing et Airbus pour un montant total de plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros) aux prix catalogue, dans le but affiché de se renforcer sur le marché américain.

La commande porte sur 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo, a précisé la compagnie aérienne américaine, confirmant des informations obtenues par Reuters lundi. Ces appareils remplaceront des avions plus anciens et plus petits d'ici 2026.

Cette évolution de sa flotte devrait permettre à United, aujourd'hui numéro trois du marché du transport aérien aux Etats-Unis, d'augmenter de près de 30% son offre de sièges sur son marché intérieur.

United, basée à Chicago, est pour l'instant la compagnie aérienne américaine la plus dépendante du trafic international, le plus durement touché par la crise du coronavirus et qui rebondit plus lentement.

Son directeur général, Scott Kirby, a déclaré que le renouvellement de la flotte permettrait d'"accélérer nos activités pour répondre à la reprise du transport aérien".

La commande inclut 50 Boeing 737 MAX 8 et 150 MAX 10, ce dernier étant la version la plus récente de la famille MAX du constructeur américain puisqu'il a effectué ce mois-ci son premier vol.

L'Airbus A321neo, lui, est légèrement plus grand et dispose d'un rayon d'action supérieur à celui du MAX 10, ce qui devrait assurer à United des capacités accrues sur des aéroports sous tension comme Newark et San Francisco.

"C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la commande inclut les deux types d'avions", a dit le directeur commercial de la compagnie, Andrew Nocella.

Les premiers Boeing MAX 8 devraient entrer en service dès cet été, les MAX 10 et les Airbus A321neo début 2023.

(Version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)

par Tracy Rucinski et Eric M. Johnson