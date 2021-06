Airbus : World2fly, la nouvelle compagnie long-courrier récemment créée ...

Livraison du premier A350 à la nouvelle compagnie aérienne World2fly

Toulouse, 09 June 2021 - World2fly, la nouvelle compagnie long-courrier récemment créée par la chaîne hôtelière espagnole Iberostar, a pris livraison de son premier A350-900, dans le cadre d'un contrat de leasing auprès d'Air Lease Corporation (NYSE :AL).

La compagnie aérienne basée à Majorque aux îles Baléares, a commandé deux A350-900, devient le tout nouvel opérateur du gros porteur le plus efficient au monde.

World2fly exploitera ses A350 sur des lignes long-courriers au départ de Madrid vers des destinations touristiques, telles que Punta Cana (République Dominicaine), Cancún (Mexique) et La Havane (Cuba).

L'A350-900 de World2fly est doté d'une cabine moderne et très confortable de 432 sièges, aménagée en configuration à classe unique. Les passagers bénéficieront de davantage d'espace personnel, de larges sièges et d'un bien-être absolu à bord et apprécieront la connectivité et le système de divertissement en vol de nouvelle génération. La cabine Airspace de l'A350, la plus silencieuse dans la catégorie des bi-couloirs, offre aux passagers et à l'équipage la meilleure expérience de vol.

La conception entièrement nouvelle de l'A350 d'Airbus se caractérise par les toutes dernières innovations en termes d'aérodynamique, un fuselage et une voilure en fibre de carbone, ainsi qu'une motorisation Trent XWB de Rolls-Royce la plus économe en carburant. Combinées, ces technologies récentes, se traduisent par des niveaux d'efficacité et de durabilité opérationnels incomparables pour World2fly, avec une réduction de 25 pour cent de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux bi-couloirs de la génération précédente.

A fin mai 2021, la famille A350 avait enregistré 915 commandes émanant de 49 clients, devenant ainsi la famille de gros porteurs de référence pour les prochaines décennies.

