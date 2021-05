Airbus : a dévoilé la dernière maquette de l'A220

Le groupe a dévoilé sa dernière maquette grandeur nature de l'A220. La maquette est d'une grande importance pour les clients qui ont déjà choisi l'A220 et pour les équipes d'Airbus qui se consacrent à la personnalisation de la cabine.



' L'aménagement intérieur de la cabine de l'A220 a constitué un défi d'envergure pour les équipes d'Airbus afin de la rendre séduisante pour les clients ' indique le groupe.



' Chaque année, environ 1000 visites et 250 réunions avec des compagnies aériennes sont organisées à l'Airspace Customer Showroom (ACS) offrant à l'A220 un formidable support marketing pour séduire davantage de clients, accélérer les prises de décision et démonter la compétitivité et l'ensemble des innovations cabines offertes par l'A220 au sein de la famille Airbus ' rajoute le groupe.



