Airbus : a publié l'ordre du jour de son AG annuelle

Airbus a publié l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle (AGA) 2021 qui se tiendra le 14 avril, avec des résolutions comprenant le renouvellement des mandats du autres administrateurs non exécutifs.



L'approbation des actionnaires sera sollicitée pour la reconduction de René Obermann, Amparo Moraleda, Victor Chu et Jean-Pierre Clamadieu en tant que membres non exécutifs du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Sous réserve du renouvellement de son mandat au Conseil par l'Assemblée Générale, René Obermann restera le Président non exécutif du Conseil d'Administration d'Airbus.



D'autres résolutions prévoient un vote consultatif annuel sur la mise en oeuvre de la politique de rémunération pour l'année 2020.



Airbus décourage fortement la présence physique à la réunion et recommande aux actionnaires de voter par procuration.



