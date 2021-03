Airbus : accord entre CDB Aviation et SAS pour 4 avions

CDB Aviation a annoncé un accord de vente et de cession-bail pour quatre avions Airbus avec la compagnie Scandinavie, SAS.



L'accord comprend trois A320neo et un A350-900, qui sont loués à SAS sur du long terme. La compagnie a déjà pris livraison de l'A350 le vendredi 26 mars 2021. Les trois autres A320neos devraient être livrés au printemps 2022.



Magnus Örnberg, Directeur Financier de SAS, a déclaré : ' La transaction permet de financer notre transition vers une flotte unifiée, avec des émissions significativement réduites d'une manière rentable '.



