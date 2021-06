Airbus : accord pour l'acquisition de ZF Luftfahrttechnik

Airbus Helicopters annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de ZF Friedrichshafen AG afin de renforcer ses capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO).



ZF Luftfahrttechnik est actuellement un partenaire de service MRO pour la majorité de la flotte d'hélicoptères de l'armée allemande. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 85,3 ME en 2020, avec 370 salariés.



' En ajoutant ZF Luftfahrttechnik à notre portefeuille, nous élargirons encore notre gamme de capacités MRO et sécuriserons des compétences supplémentaires dans le domaine des systèmes dynamiques pour Airbus Helicopters, ajoutant de la valeur pour notre clientèle mondiale ', a déclaré Bruno Even, p.d.-g. d'Airbus Helicopters.



