Airbus : coopération avec Lufthansa Technik pour le fret

Airbus a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Lufthansa Technik, la filiale de maintenance de la première compagnie aérienne allemande, pour transformer les cabines-passagers de ses appareils A330 en plateformes de cargaison pour le transport cargo.



Aux termes de l'accord de coopération, Lufthansa Technik s'occupera du certificat de type supplémentaire (STC) de l'appareil, ainsi que des kits de modification destinés aux clients.



Airbus apportera de son côté son savoir-faire en matière de données techniques, d'ingénierie et de calcul opérationnel.



Grossièrement, la procédure consiste à retirer les sièges de la cabine de l'avion commercial pour les remplacer par des chargements de palette et des filets sur le pont principal de l'appareil, une configuration permettant de bénéficier de 78m3 à 86 m3 de volume de fret.



