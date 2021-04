Airbus : des fonctionnalités autonomes pour Flightlab

Airbus annonce introduire des fonctionnalités autonomes dans son hélicoptère Flightlab, de façon à 'simplifier la préparation et la gestion des missions, à réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptère et à accroître encore la sécurité'.



Les briques technologiques autonomes destinées à intégrer le Flightlab comprennent notamment des capteurs et des algorithmes basés sur la vision pour la connaissance de la situation et la détection d'obstacles.



L'intégration progressive de ces technologies sur l'hélicoptère Flightlab a commencé avant une démonstration complète en 2023. La mobilité aérienne urbaine d'Airbus bénéficiera également de cette technologie comme tremplin essentiel vers le vol autonome.



