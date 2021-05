Airbus : enregistre une nouvelle commande pour un ACJ319neo

Airbus Corporate Jets (ACJ) - filiale d'Airbus commercialisant des avions d'affaires - annonce avoir reçu une commande supplémentaire portant sur un appareil ACJ319neo, équipé des moteurs LEAP-1A de CFM International. Le nom du client n'a pas été divulgué.



Pouvant transporter jusqu'à huit passagers dans un rayon de 12 500 km ou de 15h, l'ACJ319neo peut atteindre une grande partie du monde sans escale.



L'ACJ319neo fait partie de la famille ACJ320neo, comprenant les cabines les plus spacieuses de tous les avions d'affaires, assure Airbus.



Plus de 200 jets d'affaires Airbus sont en service sur tous les continents, y compris l'Antarctique, souligne l'avionneur.



