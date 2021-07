Toulouse, le 15 juillet 2021- Airbus et le Consortium SAF+, basé à Montréal (Canada), ont signé un protocole d'entente visant à collaborer avec les principaux acteurs de l'industrie aéronautique canadienne au développement et à la production de carburant aviation durable (CDA) en Amérique du Nord. Airbus investira par le biais de contributions en nature, qui consistent en une expertise technique et de certification, une analyse économique, ainsi qu'une aide en communications et en mobilisation.

L'objectif du Consortium SAF+ est de faire de Montréal une plaque tournante de l'aviation durable en Amérique du Nord par la construction et l'exploitation ultérieure d'une usine-pilote de production de carburant aviation durable. Située près de Montréal, cette usine-pilote produira un type de carburant connu sous le nom de Power-to-Liquid synthetic e-fuel (PtL), qui consiste en du dioxyde de carbone (CO2) capturé synthétisé avec de l'hydrogène (vert) renouvelable. Le processus consiste à capter le CO2 des grands émetteurs industriels et à le convertir en un carburant alternatif.

On estime que le carburant produit par SAF+ aura une empreinte carbone de 80 % inférieure à celle du carburéacteur classique. Le Consortium s'appuie sur l'engagement d'Air Transat d'acheter une partie importante du SAF produit à l'usine pour sa flotte d'avions Airbus.

SAF+ prévoit produire du carburant durable dès le deuxième trimestre de 2021 dans sa première usine-pilote. Un projet commercial de 30 millions de litres est prévu pour 2025.

À propos d'Airbus

Airbus est le pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et solidaire. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant, ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen en matière de défense et de sécurité et l'une des principales entreprises spatiales au monde. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit les solutions et les services de giravions civils et militaires les plus efficaces au monde.

Airbus est très présent au Canada, où se déroule le programme A220. Actif dans plusieurs régions du Canada, Airbus compte près de 4 000 employés à travers le pays et plus de 23 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique sont soutenus par diverses collaborations. Airbus travaille avec environ 665 fournisseurs dans neuf provinces. Toutes les activités d'Airbus sont présentes au Canada : les avions commerciaux (le programme A220) à Mirabel, QC, les hélicoptères à Fort Erie, ON et la Défense et l'Espace à Ottawa, ON. Les filiales à 100 % d'Airbus, STELIA Aerospace et NAVBLUE ont également des installations dans le pays.

À propos de SAF+

SAF+ est un groupe d'entreprises québécoises travaillant dans le domaine de la production de carburant durable

partir de la capture du carbone en utilisant de l'hydrogène vert produit au Québec. Visant à produire du carburant durable pour le secteur de l'aviation d'ici 2021, le développement d'un projet commercial SAF d'ici 2025, situé dans l'est de Montréal, consistera à récupérer les émissions de CO2 de l'industrie et à les transformer en un carburant synthétique propre dont l'empreinte carbone est de 80 % inférieure à celle du carburant d'aviation traditionnel.

