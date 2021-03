Airbus lance "Tripset" l'application qui facilite le voyage des passagers

Toulouse, 25 mars 2021 - Airbus lance "Tripset", une application gratuite destinée aux voyageurs du monde entier, qui regroupe et fournit en un seul endroit l'ensemble des informations nécessaires sur les vols, les modalités de voyage et les restrictions ou exigences sanitaires locales en fonction des destinations choisies. L'objectif de cette application est de faciliter les voyages et rétablir la confiance des passagers lorsqu'ils prennent l'avion pendant la pandémie de Covid-19.

L'évolution constante des restrictions de voyage dans le monde peut rendre les déplacements des passagers difficiles. C'est pourquoi, sur la base de l'architecture et de l'expérience de son application de voyage iflyA380 primée, Airbus lance cette application d'accompagnement au voyage pour fournir aux voyageurs des informations actualisées en temps réel et garantir un voyage sain, sûr et fluide de bout en bout.

Les passagers peuvent obtenir les informations les plus récentes et les plus pertinentes sur les conditions de voyage, les restrictions et les exigences sanitaires en vigueur, sans avoir à effectuer de recherches auprès de sources multiples .

L'application Tripset dispose de deux interfaces, l'une permettant aux passagers de voir quels vols sont disponibles pour une destination donnée, et l'autre permet de savoir ce que les passagers peuvent attendre à leur destination de départ ou d'arrivée, une fois le billet acheté. L'application est indépendante et non associée à un aéroport, un type d'avion ou une compagnie aérienne.

Tripset s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu d'Airbus, aux côtés des compagnies aériennes, des partenaires industriels et des organismes de réglementation, pour encourager les voyageurs à garder confiance dans le transport aérien, en soutenant le retour aux vols sûrs et bien coordonnés, ce qui est essentiel pour la reprise économique après le COVID-19.

Tripset est téléchargeable gratuitement sur Android /iOS depuis votre AppStore habituel.

