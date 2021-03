Airbus : remporte une commande de plus de 100 mlns d'euros auprès de la DGA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus a annoncé jeudi que sa division défense et espace, Airbus Defence and Space, avait remporté auprès de la Direction générale de l'armement (DGA) une première commande de plus de 100 millions d'euros liée à l'accord cadre Copernic.

Cet accord cadre porte sur la réalisation et la mise à niveau d'une partie du segment au sol des satellites de télécommunications utilisés par les forces françaises.

La première commande passée par la DGA dans le cadre de Copernic "couvre notamment le développement du futur portail de gestion des communications par satellites du ministère des Armées", a indiqué Airbus dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 05:00 ET (10:00 GMT)