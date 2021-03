Airbus : répond aux besoins de la MCA au Royaume-Uni

Airbus s'associe à Draken Europe pour répondre aux besoins de l'Agence britannique des garde-côtes maritimes (MCA) concernant le service de recherche et de sauvetage de deuxième génération (UKSAR2G).



Airbus et Draken fourniront une solution système complète qui déploiera des hélicoptères, des aéronefs soutenus par un large éventail de technologies.



' La combinaison du produit SAR et des capacités de support d'Airbus, avec la vaste expérience opérationnelle de Draken nous permettra d'offrir une amélioration complète de nouvelle génération au service SAR actuel de la MCA tout en assurant la solide continuité de ses opérations de sauvetage ' indique le groupe.



