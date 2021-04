Airbus : toutes les résolutions adoptées lors de l'AG

Les actionnaires d'Airbus ont approuvé toutes les résolutions proposées lors de l'Assemblée générale annuelle, y compris le renouvellement du mandat du Président du Conseil d'administration René Obermann.



Amparo Moraleda a aussi été reconduite à la présidence du comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance, tandis que Jean-Pierre Clamadieu a été reconduit à la présidence du comité de l'éthique, de la conformité et du développement durable.



Par ailleurs, Catherine Guillouard reste présidente du comité d'audit.



'Les actionnaires ont montré un haut niveau d'engagement, avec 549 millions de votes exprimés, représentant environ 70 % du capital social en circulation', précise l'avionneur.



