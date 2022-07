Airbus nomme Stephen Forshaw au poste de représentant en chef pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Airbus a nommé un cadre de Temasek au poste de représentant principal pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. M. Stephen Forshaw, qui était responsable mondial des affaires publiques de la société d'investissement de Singapour depuis avril 2011, prend ses nouvelles fonctions le 1er août, a déclaré Airbus hier. Il a également occupé le poste de directeur général pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Temasek depuis début 2013 et a précédemment occupé des postes à responsabilité chez Singapore Airlines et Microsoft Asie-Pacifique. M. Forshaw, citoyen australien, a également travaillé pour l'Assemblée législative du Territoire de la capitale australienne à Canberra, où il a occupé plusieurs rôles consultatifs, notamment celui de chef de cabinet du ministre en chef adjoint. Son nouveau poste chez Airbus sera basé à Canberra et implique la responsabilité de toutes les divisions de l'entreprise, notamment les avions commerciaux, les hélicoptères, la défense et l'espace.