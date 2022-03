Airbus : nouveau campus AFAE inauguré à Angoulême

Airbus annonce sa filiale Airbus Flight Academy Europe (AFAE) a inauguré un nouveau campus à Angoulême, et confirmé que Volotea, compagnie aérienne basée à Barcelone, recrutera onze des élèves-pilotes nouvellement diplômés qui voleront à partir de ce printemps.



L'inauguration de la nouvelle installation offre à l'AFAE, qui est la première école de pilotage à proposer le programme de formation des élèves-pilotes d'Airbus en Europe, une capacité accrue pour former jusqu'à 200 élèves-pilotes à la fois.



Le site, qui s'étend sur 4,7 hectares, comprend un nouveau bâtiment d'environ 3200m² qui seront dédiés à la formation des aspirants pilotes avec 14 salles de cours et de briefing, une salle de simulation, un auditorium et un restaurant.



