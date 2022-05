Airbus : nouveau studio de création exclusif ACJ TwoTwenty

Airbus Corporate Jets (ACJ) a annoncé samedi avoir ouvert son nouveau studio de création exclusif ACJ TwoTwenty à Toulouse, studio dédié aux clients ACJ qui présente une section en taille réelle de la cabine de l'avion d'affaires ACJ TwoTwenty.



Grâce à l'utilisation intégrée de la réalité virtuelle, les clients peuvent imaginer et concevoir leur propre intérieur de luxe avec les designers et les spécialistes techniques d'ACJ qui les guideront et les conseilleront tout au long de la visite.



Les clients auront ainsi l'occasion d'étudier leur choix de matériaux sous différents éclairages avant de décider de leur combinaison de couleurs pour les fauteuils, les tapis et les murs ou des effets de bois et des finitions pour les meubles artisanaux.



