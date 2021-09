Airbus : nouvelle étape pour le programme 'Wing of Tomorrow'

Airbus annonce que son programme majeur de recherche et de technologie, 'Wing of Tomorrow' a franchi une étape clé avec l'assemblage de son premier prototype grandeur nature.



Le programme vise à tester les derniers matériaux composites et les nouvelles technologies tout en évaluant de quelle manière la fabrication et l'industrialisation des ailes peuvent être améliorées.



Selon Sabine Klauke, directrice technique chez Airbus, ' Wing of Tomorrow' fait partie des nombreuses solutions, aux côtés des carburants d'aviation durables et de l'hydrogène, qui pourront être mises en oeuvre pour contribuer à décarboner l'aviation.



Dans ce cadre, trois prototypes font être fabriqués, l'un se dédiant à l'intégration des systèmes l'autre à la modélisation informatique de la structure, et le dernier à tester la production à plus grande échelle.



