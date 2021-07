Airbus : nouvelle plateforme de formation des pilotes

Airbus a annoncé aujourd'hui avoir lancé la suite Mobile Airbus Training Experience (MATe), une plate-forme de services par abonnement, avec un cockpit virtuel interactif en 3D, pour les formations initiales et récurrentes des pilotes.



Airbus a développé MATe dans un souci de portabilité et de compatibilité avec tout type d'équipement informatique.



Les pilotes peuvent donc utiliser le service pour s'entraîner quand et où ils le souhaitent, avec des formateurs capables de surveiller et de suivre leurs progrès via le cloud.



Actuellement disponible pour la famille A320, MATe sera disponible pour l'A330 et l'A350 début 2022, assure l'avionneur européen.





