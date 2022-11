Airbus : organise son sommet 2022 mercredi et jeudi

L'édition 2022 du Sommet Airbus se déroulera sur deux jours, les 30 novembre et 1er décembre. L'événement cherchera à présenter les progrès et les réalisations tangibles du secteur aérospatial pour un avenir plus durable.Des experts du monde des affaires, de la science, de l'industrie automobile et de l'énergie ainsi que du secteur de l'aviation se joindront aux intervenants d'Airbus pour explorer les innovations et les technologies qui accélèrent la voie vers une aviation nette zéro.Les sessions comprendront des discussions sur les prochaines étapes des technologies spatiales, les énergies hybrides, les partenariats intersectoriels, les carburants d'aviation durables, ainsi que les dernières nouvelles sur l'avion à hydrogène ZEROe d'Airbus.Le sommet 2022 abordera également la nécessité d'une défense et d'une sécurité européennes solides.L'événement sera diffusé en direct sur Youtube et le public en ligne pourra poser des questions en direct aux orateurs.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.