Airbus : partenariat avec Kythera pour OneSat

Airbus Defence and Space s'associe à Kythera Space Solutions pour le logiciel de dimensionnement de mission OneSat.



Les deux groupes vont développer un logiciel de dimensionnement de mission de charge utile pour le satellite défini par logiciel (SDS) OneSat d'Airbus.



Le nouveau produit OneSize permet aux clients du satellite OneSat de planifier, d'optimiser et d'évaluer rapidement les performances du système OneSat.



Le satellite OneSat d'Airbus est un nouveau type de satellite SDS, avec la possibilité d'être entièrement reconfiguré en orbite.



' Nous sommes ravis de nous associer à Kythera Space Solutions, en tirant parti de leur expertise singulière en matière d'optimisation des SDS, pour fournir à nos clients une capacité unique dans l'industrie ', a déclaré Olivier Mathieu, directeur du programme OneSat d'Airbus Defence and Space.



