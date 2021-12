Airbus : premier vol pour l'ACJ TwoTwenty

Airbus annonce que son nouvel avion d'affaires ACJ TwoTwenty, lancé il y a un peu plus d'un an, a effectué son premier vol, un vol d'essai de production effectué depuis l'aéroport de Mirabel (près de Montréal au Canada), le 14 décembre.



L'avion sera livré à Comlux dans les prochaines semaines et sera ensuite équipé d'une cabine VVIP par COMLUX à Indianapolis, aux États-Unis. Comlux a été sélectionné comme partenaire exclusif pour l'aménagement des 15 premiers ACJ TwoTwenty.



L'ACJ TwoTwenty combine une autonomie intercontinentale permettant à l'avion de voler jusqu'à 5.650 nm/10.500 km (sur 12 heures de vol) et un espace personnel offrant un confort à chaque passager avec 73m2 / 785 ft2 de surface au sol.



