Airbus : première vente à Turkmenistan Airlines

Airbus annonce que Turkmenistan Airlines a passé une commande de deux avions convertis de passager à cargo (P2F) A330-200, devenant ainsi un nouveau client d'Airbus.



Cette commande marque la première vente d'un avion Airbus au Turkménistan. L'A330-200P2F permettra à la compagnie aérienne de continuer à développer et à dynamiser son réseau de routes internationales de fret.



L'avion peut transporter jusqu'à 61 tonnes de poids sur plus de 7700 km.



Les livraisons de l'avion sont prévues en 2022, faisant de Turkmenistan Airlines le premier opérateur de ce type en Asie centrale.



