Airbus : premières commandes de l'ACJ TwoTwenty

06/10/2020 | 15:00

Airbus Corporate Jets annonce avoir remporté ses premières commandes de l'ACJ TwoTwenty totalisant six appareils après son lancement, dont deux commandés par Comlux et quatre autres par des clients non divulgués.



La mise en service du premier ACJ TwoTwenty de Comlux Aviation est prévue pour début 2023. Ce nouvel appareil comportera un intérieur de cabine VIP haut de gamme, paramétrée pour 'Reimagine your place in the sky ...'.



Le constructeur aéronautique prend en charge plus de 500 clients de compagnies aériennes et d'avions d'affaires avec l'un des plus grands réseaux d'assistance au monde. Plus de 200 jets d'affaires Airbus sont en service sur tous les continents.



