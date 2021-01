Airbus : prépare une étude de croiseur lunaire pour l'ESA

Airbus annonce que l'Agence Spatiale Européenne (ESA) lui a attribué le contrat d'étude pour un croiseur lunaire, un CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle).



Véhicule logistique polyvalent et autonome, le CLTV fournira, par exemple, un soutien à la NASA et à l'ESA dans la mise en oeuvre des futures missions lunaires Artemis. Le vaisseau spatial sera basé sur des technologies existantes et éprouvées et pourra compléter le polyvalent alunisseur logistique lourd européen, explique Airbus.



'Avec Moon Cruiser, le concept du CLTV d'Airbus, nous posons les fondations permettant aux humains et aux machines de travailler ensemble à chaque étape de la Terre jusqu'à la Lune', assure Andreas Hammer, directeur de l'exploration spatiale chez Airbus.



L'objectif est de valider le concept du CLTV jusqu'à la phase suivante lors du prochain Conseil ministériel en 2022, avec un lancement prévu en 2027.





