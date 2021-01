Airbus : "prudemment optimiste" pour 2021 après avoir essuyé la tempête en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur européen Airbus s'est dit vendredi "prudemment optimiste" pour 2021 après avoir enregistré une baisse d'un tiers de ses livraisons l'année dernière en raison de la crise sanitaire.

"Nous sommes contents de notre résilience en 2020 mais nous savons que l'industrie n'est pas sortie du tunnel", a déclaré le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, lors d'une conférence téléphonique.

L'avionneur, qui prévoyait initialement de livrer 880 avions commerciaux en 2020, a finalement expédié 566 appareils à 87 clients l'année dernière.

Cela représente une baisse de 34% par rapport au nombre de livraisons atteint en 2019.

Airbus devrait cepndant largement dépasser Boeing qui n'avait livré que 118 appareils à la fin novembre. L'avionneur américain a encore été plombé tout au long de l'année écoulée par les incertitudes sur le 737 MAX, dont la remise en service a eu lieu à la fin décembre aux Etats-Unis.

"Sur la base des livraisons effectuées en 2020, nous sommes prudemment optimistes pour 2021, en dépit des défis et des incertitudes qui demeurent à court terme", a commenté Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, cité dans un communiqué.

Il a ajouté que le groupe prévoyait de maintenir sa production de monocouloirs au niveau actuel tout au long du premier semestre, et de l'augmenter ensuite dans la deuxième partie de l'année. "Nous adapterons notre plan de production à l'évolution de la situation" sanitaire et de la demande, a précisé Guillaume Faury, ajoutant qu'Airbus prévoyait un retour du trafic aérien à ses niveaux d'avant crise "entre 2023 et 2025".

Airbus avait réduit d'environ 40% sa production au cours du deuxième trimestre 2020 face à la chute du trafic aérien et aux nombreuses demandes de report de livraison de la part des compagnies. Fin octobre, l'avionneur a toutefois demandé à ses fournisseurs de se préparer à une hausse des cadences de production des avions de la famille A320 à compter de l'été prochain.

Airbus a par ailleurs indiqué vendredi avoir enregistré 268 commandes nettes en 2020, contre 768 commandes nettes en 2019.

Le niveau de commande devrait rester déprimé encore un moment, a prévenu Christian Scherer. Toutefois, le directeur commercial s'attend à ce que la demande pour les monocouloirs reparte plus rapidement que celle des avions de plus grande taille, et se porte notamment sur le modèlesA321 XLR du groupe.

