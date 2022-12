Airbus : reçoit une commande de 12 hélicoptères H145

Airbus fait savoir que le Rega, une société suisse de sauvetage aérien, lui a passé commande d'un second lot de 12 hélicoptères H145 à cinq pales afin de remplacer la flotte actuelle d'hélicoptères AW109SP.Cette nouvelle commande fait suite à un premier contrat portant sur neuf hélicoptères H145, annoncé en mars 2022. D'ici 2026, Rega disposera d'une flotte 100% Airbus composée de 21 H145 à cinq pales.'Le H145 à cinq pales a atterri sur l'Aconcagua au Chili, une montagne de près de 7 000 mètres d'altitude - aucun autre hélicoptère bimoteur n'a jamais réussi cet exploit. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers que Rega ait décidé d'en faire le seul type d'hélicoptère de sa flotte pour effectuer des missions aussi critiques', a commenté Bruno Even, directeur d'Airbus Helicopters.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.