Airbus reçoit une commande de Philippine Airlines pour neuf long-courriers A350-1000

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a annoncé mardi que la compagnie aérienne Philippine Airlines avait finalisé une commande de neuf avions long-courriers A350-1000.

L'A350-1000 a été sélectionné dans le cadre du projet de flotte très long-courrier de la compagnie philippine et assurera des vols sans escale entre Manille et l'Amérique du Nord, notamment vers la côte est des Etats-Unis et le Canada, a indiqué Airbus dans un communiqué. Ces nouveaux appareils rejoindront les deux A350-900 déjà en service au sein de la compagnie.

June 20, 2023 04:39 ET (08:39 GMT)