Airbus reçoit une commande pour 12 A350, 20 A220 et 20 A321 de Qantas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique européen Airbus a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir reçu une commande de 12 avions gros-porteurs A350, 20 monocouloirs A220, ainsi que 20 monocouloirs A321 XLR de la part de la compagnie australienne Qantas.

"L'A350-1000 a été sélectionné par Qantas à la suite d'une évaluation connue sous le nom de 'projet Sunrise' et permettra à la compagnie d'exploiter les vols commerciaux les plus longs du monde", a indiqué Airbus dans un communiqué.

"Elle pourra notamment relier Sydney et Melbourne à des destinations telles que Londres et New York sans escale pour la toute première fois", a poursuivi le groupe.

Selon Qantas, ces vols devraient être mis en opération à partir de la fin 2025. Les livraisons d'A350 s'étaleront entre 2025 et 2028, a précisé la compagnie australienne dans un communiqué.

Les A220 et A321XLR serviront à des vols intérieurs en Australie. Les A321 XLR permettront également de relier l'Australie à des pays d'Asie du Sud-Est. Ces avions seront motorisés par Pratt & Whitney. Les livraisons d'A220 débuteront en 2023 tandis que celles d'A321XLR commenceront en 2024, a indiqué Qantas.

May 02, 2022 00:59 ET (04:59 GMT)