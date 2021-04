Airbus reste prudent pour 2021 malgré des résultats en forte hausse au T1

(Actualisation: déclarations du président exécutif sur les perspectives, les commandes et la trajectoire de production, ainsi que du directeur financier sur la génération de trésorerie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus Group a maintenu jeudi ses objectifs annuels, restant prudent pour 2021 malgré une forte hausse de ses résultats au premier trimestre. Le groupe européen d'aéronautique et de défense a notamment dégagé une trésorerie positive sur les trois premiers mois de 2021, une première pour cette période de l'année depuis 2011.

"Nous demeurons prudents", a déclaré le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le dirigeant a prévenu que "le chemin de la reprise ne serait pas linéaire", notant des signes d'amélioration dans le trafic intérieur de certains pays mais aussi d'importantes inquiétudes liées à l'absence de coordination concernant les restrictions sur les voyages en Europe et à la situation sanitaire en Inde. Guillaume Faury a également jugé "prématuré" d'évoquer une reprise des commandes, le marché connaissant encore d'importantes surcapacités.

Pour l'exercice en cours, Airbus continue d'anticiper des livraisons d'avions au même nombre qu'en 2020, soit 566, un résultat opérationnel (Ebit) ajusté, mesure clef de la rentabilité du groupe, d'au moins 2 milliards d'euros et un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients au moins à l'équilibre.

Guillaume Faury a également indiqué que le groupe maintenait sa trajectoire de hausse des cadences de production pour ses avions monocouloirs. Airbus compte porter sa production d'avions de la famille A320 d'environ 40 par mois actuellement à 43 au troisième trimestre, puis à 45 au quatrième trimestre. Les cadences de production pour l'A220 passeront pour leur part de quatre à cinq avions par mois à partir de la fin du premier trimestre.

Bond du résultat opérationnel ajusté

Airbus a confirmé ses perspectives alors que ses résultats ont fortement progressé au premier trimestre. "Les bons résultats du premier trimestre reflètent principalement nos livraisons d'avions commerciaux, la réduction des coûts et les mesures de sauvegarde de la trésorerie, l'avancement du plan de restructuration et les contributions positives de nos activités hélicoptères, défense et spatial", a expliqué Guillaume Faury.

Le groupe a dégagé un bénéfice de 362 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre une perte nette de 481 millions d'euros un an auparavant. Le résultat net du premier trimestre 2020 avait été pénalisé par des charges exceptionnelles de plus de 500 millions d'euros.

L'Ebit ajusté a progressé de 147%, à 694 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2%, à 10,5 milliards d'euros. La division d'aéronautique civile, qui représente plus des trois quarts des revenus du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 7,3 milliards d'euros, en baisse de 4%. Les livraisons d'avions se sont établies à 125, soit un peu plus que les 122 du premier trimestre 2020.

Les analystes sondés par FactSet anticipaient des revenus de 10,3 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 653 millions d'euros et un bénéfice net de 406 millions d'euros.

Airbus a par ailleurs indiqué que son flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements clients s'était inscrit à 1,2 milliard d'euros au premier trimestre, contre un montant négatif de 8 milliards d'euros un an plus tôt. Airbus est donc parvenu à dégager une trésorerie positive au premier trimestre, période où cet indicateur est traditionnellement dans le rouge. Il s'agit d'une première depuis 2011, a indiqué le directeur financier, Dominik Asam.

Cette performance traduit "le fort impact positif de l'évolution du fonds de roulement et les efforts continus de sauvegarde de la trésorerie", a indiqué la société.

La génération de trésorerie du premier trimestre 2020 avait été pénalisée par le paiement d'amendes de 3,6 milliards d'euros qu'Airbus avait accepté de régler pour clore des poursuites pour corruption en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

