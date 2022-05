Airbus retarde ses journées investisseurs pour ne pas chevaucher le jubilé de la reine Elizabeth II

Le projet d'Airbus d'organiser sa plus grande réunion d'investisseurs depuis trois ans a été reporté après que la présentation très attendue ait coïncidé avec le jubilé de la reine Elizabeth, ce qui a mis en émoi les investisseurs et le personnel britanniques du géant de l'aéronautique.

Les responsables d'Airbus ont écrit aux participants en reconnaissant que la date des Capital Market Days était "inappropriée" et ont fixé une nouvelle date, les 22 et 23 septembre, selon un courriel consulté par Reuters. Les dates initiales des 2 et 3 juin chevauchait deux jours fériés au début des célébrations marquant les sept décennies de règne de la reine Élisabeth et a fait sourciller la Grande-Bretagne, où 14 000 employés construisent les ailes des avions Airbus.

L'entreprise est le plus grand fournisseur d'avions de grande taille de la Royal Air Force, qui prévoit d'organiser un défilé aérien pour le jubilé, auquel participeront probablement des avions de transport Airbus le 2 juin. Le plan avait également contrarié les analystes britanniques contraints de renoncer à leurs week-ends de vacances en famille pour se rendre en France pour l'événement. "Les Britanniques étaient révoltés", a commenté Rob Stallard, analyste chez Vertical Research.

L'entreprise a finalement été contrainte de repenser à cette idée après que les compagnies aériennes ont prolongé les réductions d'horaires d'été jusqu'en juin, rappelant ainsi la reprise incomplète observée sur les principaux marchés du constructeur d'avions.

Airbus, qui a fêté ses 50 ans il y a trois ans, est né d'un consortium d'actifs nationaux en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Espagne. Mais les analystes estiment que son rôle au Royaume-Uni a été de plus en plus marginalisé depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Un porte-parole de la société a refusé de commenter l'ordre du jour des réunions.

Les Capital Market Days devrait donner le ton pendant des mois, car Airbus cherche à défendre sa forte avance sur son rival Boeing. De nombreuses entreprises aérospatiales organisent de tels événements pour relancer l'intérêt pour le secteur après la pandémie de deux ans.

Le casse-tête du timing d'Airbus n'est pas entièrement terminé. Boeing, qui devrait organiser son propre sommet des investisseurs en septembre, sera également en concurrence pour attirer l'attention, selon les analystes.