Airbus : s'engage avec Frontex dans la surveillance par drone

20/10/2020

L'agence européenne Frontex vient d'attribuer un contrat à Airbus Defence and Space Airborne Solutions (ADAS) et à son partenaire Israel Aerospace Industries (IAI) pour exploiter un drone à moyenne altitude et longue endurance pour les services de surveillance aérienne maritime.



Le service sera fourni en Grèce et / ou en Italie et / ou à Malte dans le cadre d'un contrat-cadre.



De nombreux essais ont été menés avec succès ces dernières années pour confirmer et mettre en évidence les avantages des systèmes aériens sans pilote en matière de surveillance précise et de longue endurance.





