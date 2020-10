Une nouvelle solution de surveillance de sites stratégiques développée par Airbus et Earthcube @AirbusSpace @AirbusDefence @EarthcubeEC3 #DefenceMatters Toulouse / Paris, 08 octobre 2020 - Airbus s'est associé à Earthcube, société française spécialisée dans l'analyse de données géospatiales par l'Intelligence Artificielle (IA), pour développer et commercialiser « Defence Site Monitoring », une solution en ligne de surveillance de sites stratégiques dédiée aux acteurs de la Défense, qui combine imagerie satellite de pointe et IA. La nouvelle solution « Defence Site Monitoring » allie l'expertise d'Earthcube dans l'identification automatique d'objets aux images haute résolution d'Airbus : 50 cm avec Pléiades aujourd'hui, et 30 cm dès l'an prochain avec Pléiades Neo. Les algorithmes utilisés sont d'ores et déjà capables de détecter, d'identifier et de classifier automatiquement des avions et des bateaux, civils comme militaires. Airbus est un acteur stratégique de la Défense française et européenne au service de la souveraineté nationale, fournissant notamment des solutions de renseignements fiables et sécurisées. Avec « Defence Site monitoring », des centaines de sites d'intérêt seront quotidiennement surveillés et analysés, grâce à la réactivité et l'agilité de nos satellites et aux algorithmes d'IA d'Earthcube, capables de traiter des gigabytes de données. » a déclaré François Lombard, Directeur des activités Intelligence d'Airbus Defence and Space.

En tant que leader européen du traitement de données par l'IA, Earthcube a vocation à se rapprocher d'acteurs industriels majeurs susceptibles d'allier leur expertise à l'excellence de notre technologie dans une logique de toujours plus grande valeur ajoutée. Nous sommes très fiers de « Defence Site Monitoring » et de ce partenariat avec Airbus qui illustrent parfaitement cette ambition partagée » a déclaré Arnaud Guérin, Président et co-fondateur d'Earthcube. Les analystes images accèdent à « Defence Site Monitoring » via un espace entièrement sécurisé sur la plateforme digitale OneAtlas d'Airbus. Ils peuvent ainsi surveiller leurs zones d'intérêts et recevoir, de manière automatisée, des alertes ainsi que les rapports d'analyse de tendance. Par leur collaboration, Airbus et Earthcube démontrent un vrai savoir-faire européen, et une capacité à répondre aux besoins les plus exigeants des services de renseignements ainsi que de nos troupes engagées sur les différents théâtres d'opération. A propos d'Airbus Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

A propos d'Earthcube Fondée en 2016 par Arnaud Guérin et Renaud Allioux, Earthcube développe des logiciels permettant, grâce à l'Intelligence Artificielle, l'analyse de données en masse issues de différentes sources, notamment géospatiales. Basée à Paris, présente dans trois pays, Earthcube emploie 77 personnes dont une majorité de scientifiques qui constituent une des plus grandes équipes en Intelligence Artificielle en Europe et dans le monde dans ce domaine. Avec ses technologies, reconnues internationalement, qui aident les analystes à prendre des décisions éclairées, l'entreprise entend contribuer à la construction d'un monde plus sûr. Newsroom Contacts Fabienne Grazzini Image Sept Airbus Defence and Space Earthcube +33 6 76 08 39 72 fabienne.grazzini@airbus.com earthcube@image7.fr

