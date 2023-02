Airbus se distingue au sein du CAC 40, des bénéfices 2022 record

Airbus signe une des plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 4,05% à 123,88 euros après la publication de solides résultats annuels. Le constructeur aéronautique a présenté un bénéfice net 2022 en progression de 1% à 4,25 milliards d’euros. L’EBIT ajusté consolidé, qui lui sert de référence, a progressé de 16% à 5,6 milliards d’euros. Son chiffre d'affaires consolidé a bondi de 13 % pour atteindre 58,8 milliards d'euros. Ces résultats financiers 2022 en hausse pour la deuxième année de suite sont boostés par la hausse de ses livraisons : 661 avions commerciaux en 2022 contre 611 en 2021.



Au quatrième trimestre 2022, Airbus a vu son chiffre d'affaires s'élever à 20,64 milliards d'euros contre 17 milliards sur la même période en 2021. Sur cette période allant d'octobre à décembre, l'Ebit ajusté a progressé de 43% à 2,15 milliards d'euros tandis que le bénéfice net s'est élevé à 1,68 milliard d'euros, en hausse de 6%. Le marché anticipait un Ebit ajusté de 1,95 milliard.



Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients est ressorti à 4,68 milliards d'euros (3,515 milliards d'euros en 2021) en 2022. Il est soutenu par l'évolution avantageuse des taux de change et l'impact positif de l'évolution du fonds de roulement.





" Nous avons réalisé des résultats financiers solides dans un contexte opérationnel défavorable qui a empêché notre chaîne d'approvisionnement de se rétablir au rythme prévu. L'entreprise a été contrainte d'ajuster ses activités opérationnelles en conséquence, ce qui a conduit à un nombre de livraisons d'avions commerciaux inférieur aux prévisions initiales. Nous adaptons notre production en fonction de notre chaîne d'approvisionnement ", a commenté Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus.



Après la publication de ces résultats, l'analyste Berenberg maintient sa recommandation à Vendre sur le titre Airbus avec un objectif de cours de 100 euros. Il y a une semaine, le broker avait dégradé son conseil, justifiant sa décision par " l'impact négatif que l'inflation aura, avec un effet retard, sur les marges opérationnelles du groupe sur la période 2023-2025 ".



Quant à ses perspectives pour 2023, le constructeur aéronautique anticipe la livraison d'environ 720 avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients d'environ 3 milliards d'euros. A ce sujet, Jefferies (qui reste à Conserver sur Airbus avec un objectif de cours à 130 euros) estime que ces perspectives sont " faibles sur le free cash flow " mais rassurantes sur l'Ebit ajusté ".



Par ailleurs, le Conseil d'administration d'Airbus proposera lors de l'Assemblée générale annuelle 2023, qui se tiendra le 19 avril 2023, le versement d'un dividende 2022 de 1,80 euro par action contre 1,50 euro par action en 2021. La date du paiement est fixée au 27 avril 2023.