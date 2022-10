Airbus : se lance dans les livraisons SAF en Chine

Airbus a fait décoller un A320neo destiné à China Eastern Airlines, équipé pour la première fois d'un mélange de carburant SAF (Sustainable Aviation Fuel) à 5 %, depuis le centre de livraison Airbus de Tianjin.



Le SAF est un carburant d'aviation produit de manière durable. Par rapport au kérosène fossile, le SAF permet de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO2. Il est donc considéré comme un outil essentiel pour contribuer à la décarbonisation de l'aviation.



Le SAF destinée aux vols de livraison en Chine est produite à partir d'huile de cuisson usagée par SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company, un fabricant d'État chinois. Il s'agit du premier lot de SAF chinois fabriqué par la seule installation chinoise certifiée.



'À l'avenir, nous souhaitons également nous associer à davantage d'opérateurs d'Airbus en Chine pour effectuer des vols commerciaux avec SAF afin de soutenir davantage la stratégie d'aviation verte en Chine', a déclaré George XU, EVP d'Airbus et CEO d'Airbus China.



Depuis mars 2021, Airbus a réalisé avec succès des vols d'essai avec 100 % de SAF sur les appareils A319neo, A350 et A380.



