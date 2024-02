Airbus se replie : ses prévisions pour 2024 sont inférieures aux attentes

Airbus (-0,88% à 148,94 euros) signe une des plus fortes baisses du CAC 40 suite à des résultats mitigés au quatrième trimestre. Sur les trois derniers mois de 2023, son résultat net a reculé de 13% à 1,46 milliard d'euros. "Il reflète un impact de -65 millions d’euros lié au résultat financier et un impact fiscal de -427 millions d’euros", explique le groupe aéronautique. En revanche, son Ebit ajusté a progressé de 3% à 2,207 milliards d'euros et ses ventes ont augmenté de 11% à 22,88 milliards d'euros. Le premier est cependant inférieur de 3% au consensus.



Concernant ses comptes 2023, Airbus a généré un résultat net consolidé de 3,789 milliards d'euros contre 4,247 milliards d'euros en 2022, soit un bénéfice par action consolidé de 4,80 euros contre 5,40 euros en 2022.



L'année dernière, l'EBIT ajusté consolidé s'établit à 5,838 milliards d'euros contre 5,627 milliards d'euros il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 11% en glissement annuel à 65,4 milliards d'euros.



Le flux de trésorerie disponible consolidé s'élève à 3,885 milliards d'euros contre 4,324 milliards d'euros en 2022.



"Les résultats ont été globalement conformes à nos attentes, bien que le flux de trésorerie disponible ait été supérieur à nos prévisions et ait reflété le flux de nouvelles commandes d'avions commerciaux, toujours aussi important", explique Tom Chruszcz, directeur senior chez Fitch Ratings. L'analyste prévoit que les bénéfices et les flux de trésorerie sous-jacents pour 2024 augmenteront à un rythme plus élevé que le chiffre d'affaires.



Il ajoute qu'Airbus est bien positionnée pour le faire compte tenu de la montée en puissance des programmes clés et du phasage de plus en plus mature de l'A320neo.



De son côté, dans sa note, UBS s'attendait à ce que les investisseurs réagissent négativement aux résultats annuels d'Airbus : "Ils renforcent notre opinion selon laquelle l'inflation des coûts est plus élevée que prévu et le dividende spécial est moins important que certains ne l'espéraient. L'enthousiasme suscité par la solidité du free cash flow en 2023 sera contrebalancé par les prévisions pour 2024".



Dividende exceptionnel et prévisions décevantes



Le conseil d'administration d'Airbus proposera lors de l'assemblée générale annuelle 2024, qui se tiendra le 10 avril 2024, le versement d'un dividende 2023 de 1,80 euro par action comme en 2022 ainsi que d'un dividende exceptionnel de 1,00 euro par action.



"Le dividende exceptionnel de 1 euro par action est un signe positif de la confiance de la direction dans la force sous-jacente du marché et dans l'attente d'une amélioration de la génération de liquidités. Sa taille et sa nature reflètent le conservatisme de la direction de l'entreprise - un facteur qui sous-tend la notation de crédit", explique Tom Chruszcz.



Coté perspectives pour 2024, Airbus prévoit environ 800 livraisons d'avions commerciaux et un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros. Ce dernier objectif est inférieur aux attentes : 7,2 milliards d'euros. Il anticipe aussi un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros alors que le consensus table sur 4,8 milliards d'euros.



"Cet objectif de livraison est très réaliste mais dépend fortement de l'absence de nouvelles perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne le moteur GTF", note Tom Chruszcz. Les analystes anticipaient en moyenne un objectif de 813 livraisons.