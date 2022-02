Airbus : signe un contrat avec Cebu Pacific

La compagnie philippine à bas coûts Cebu Pacific a choisi la gestion des matériels Flight Hour Services (FHS) d'Airbus pour assurer le support des composants de sa flotte de 16 A330neos.



Cette solution complète et flexible comprend la mise en commun des pièces, le stockage sur site à la base principale de la compagnie aérienne à Manille, la réparation des composants, les services d'ingénierie des composants, ainsi que le support des conditions de fin de location. En outre, Airbus garantira la disponibilité des pièces de rechange, contribuant ainsi à sécuriser les performances techniques des appareils.



' Airbus offre de la flexibilité avec ses services innovants qui leur permettent de minimiser les coûts de maintenance tout en maximisant la disponibilité des appareils et en sécurisant les performances opérationnelles simultanément ', a déclaré Anand Stanley, président d'Airbus Asie-Pacifique.



