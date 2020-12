Airbus : signe un contrat avec Héli-Union pour deux H160

Airbus Helicopters et Héli-Union ont signé un contrat pour l'achat de deux H160 pour couvrir un large éventail d'opérations.



' Nous pensons que ce programme aura un bel avenir dans les secteurs civil et de la défense et sommes ravis d'être un acteur de sa croissance ' a déclaré Patrick Molis, DG d'Héli-Union



' Le H160 relève non seulement la barre en termes de sécurité, grâce à ses nombreuses fonctions d'assistance au pilotage, mais sa consommation de carburant réduite apporte une compétitivité opérationnelle indispensable, ainsi qu'une empreinte carbone plus faible, sur le marché ', a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.



