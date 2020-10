Airbus : signe un contrat pour l'hélicoptère NH90

12/10/2020 | 09:29

NHIndustries et ses sociétés partenaires (Airbus Helicopters, Leonardo et Fokker), ont signé avec l'Agence de gestion des hélicoptères de l'OTAN (NAHEMA) un contrat ferme pour le développement d'une version améliorée de l'hélicoptère de troupes tactiques NH90 (TTH) pour les forces spéciales françaises (TFRA Standard 2).



' Les nouvelles fonctionnalités offrent une augmentation substantielle de la capacité de mission de l'hélicoptère et positionnent clairement le NH90 comme l'un des transporteurs de troupes tactiques les plus avancés au monde, en particulier dans des conditions difficiles telles que le sable, la neige ou le brouillard ' indique le groupe.



La nouvelle configuration TFRA Standard 2 intégrera un système électro-optique (EOS) EuroFLIR de nouvelle génération de Safran avec des affichages et des commandes pour les pilotes, les commandos, les artilleurs.



