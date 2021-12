Airbus : signe un partenariat avec OneWeb

Airbus et OneWeb ont signé un accord de partenariat de distribution pour fournir des services de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO) à usage militaire et gouvernemental.



Airbus proposera de nouveaux services de communication utilisant la constellation OneWeb pour les forces armées européennes et britanniques, ainsi que les forces de protection civile et de sécurité, à partir de fin 2021.

Le partenariat offrira en particulier des services pour connecter des véhicules au sol, des cuirassés en mer et des avions en vol.



' Avec cette nouvelle offre basée sur la constellation OneWeb et la technologie Airbus, nous serons le tout premier fournisseur à proposer ce type de service aux forces européennes ', a déclaré Evert Dudok, vice-président exécutif de Connected Intelligence chez Airbus Defence and Space.



