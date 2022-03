Airbus suspend plusieurs activités pour respecter les sanctions contre la Russie

(Actualisation: précisions sur le centre d'ingénierie, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique européen Airbus a annoncé mercredi avoir suspendu plusieurs activités pour respecter les sanctions internationales contre la Russie.

Dans une déclaration transmise aux médias, la société a indiqué avoir arrêté les services fournis par un centre d'ingénierie en Russie "en attendant un examen plus approfondi". Ce centre a été créé en 2003 et emploie actuellement 200 ingénieurs russes, selon le site web d'Airbus.

L'ex-EADS a également suspendu les services d'assistance aux compagnies aériennes russes ainsi que la fourniture de pièces détachées dans le pays.

Boeing, le rival américain d'Airbus, a lui aussi arrêté de fournir des pièces détachées et des services de maintenance et d'assistance pour les transporteurs russes. L'avionneur a par ailleurs fermé un bureau à Kiev et suspendu l'activité d'un centre de formation à Moscou.

