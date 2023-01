Airbus : teste de nouvelles technologies d'assistance au pilotage

Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, a commencé à tester de nouvelles technologies d'assistance au pilote, au sol et en vol, sur un avion d'essai A350-1000. Connues sous le nom de DragonFly, les technologies en cours de démonstration comprennent le déroutement d'urgence automatisé en croisière, l'atterrissage automatique et l'assistance au roulage. Elles visent à évaluer la faisabilité et la pertinence d'une exploration plus poussée des systèmes de vol autonomes en vue d'opérations plus sûres et plus efficaces.



Airbus UpNext a également exploré des fonctionnalités d'assistance au roulage, qui ont été testées en conditions réelles à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La technologie fournit à l'équipage des alertes audio en réaction à des obstacles, un contrôle de vitesse assisté et un guidage vers la piste à l'aide d'une carte d'aéroport dédiée.



En plus de ces fonctionnalités, Airbus UpNext lance un projet visant à préparer la prochaine génération d'algorithmes basés sur la vision par ordinateur pour faire progresser l'assistance à l'atterrissage et au roulage.