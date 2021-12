Airbus : toujours dans le vert

Airbus gagne 0,4% à 111,5 euros après avoir grimpé de 4% hier. En cinq séances, le fabricant d'avions bondit de 8,9% soutenu par l'apaisement des craintes suscitées par Omicron. Hier soir, le ministère français des Armées a notifé au groupe européen un contrat d'un montant de 10 milliards d'euros portant sur la fourniture de 169 hélicoptères aux forces armées françaises. Les livraisons débuteront en 2027 et les premières productions démarreront en 2024.



Le contrat prévoit le développement de plusieurs prototypes et la livraison d'un premier lot de 30 appareils. Le nouvel hélicoptère, baptisé Guépard, sera une version militaire du H160. L'appareil avait été sélectionné en 2017 dans le cadre du programme interarmé, dont le lancement, initialement prévu en 2022, a été anticipé d'un an.