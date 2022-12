Airbus : travaille avec le CERN autour de la décarbonation

Airbus annonce que sa filiale Airbus UpNext et le CERN (le laboratoire européen de physique des particules) ont lancé un projet afin d'évaluer comment la supraconductivité peut contribuer à la décarbonation des futurs systèmes d'avions.Le démonstrateur SCALE (Super-Conductor for Aviation with Low Emissions) vise à promouvoir l'adaptation et l'adoption des technologies supraconductrices dans les systèmes de distribution électrique aéroportés.'Ce partenariat avec un institut de recherche de premier plan tel que le CERN [...] contribuera à repousser les limites de la recherche dans le domaine de l'aérospatiale propre alors que nous travaillons à faire de l'aviation durable une réalité ', a réagi Sandra Bour-Schaeffer, à la tête d'Airbus UpNext.Les premiers résultats sont attendus fin 2023, précise Airbus.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.