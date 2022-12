Airbus : un instrument de surveillance de l'air pour l'ESA

Airbus Defence and Space a livré avec succès le premier instrument de surveillance de l'air Sentinel-4/UVN (ultraviolet, visible et proche infrarouge) à l'Agence spatiale européenne (ESA). Il sera intégré l'année prochaine au satellite Meteosat Third Generation Sounder (MTG-S1).L'instrument surveillera en permanence les principaux gaz traces et aérosols de la qualité de l'air depuis l'orbite géostationnaire avec l'Europe et l'Afrique du Nord.Les gaz traces qu'il surveillera comprennent : le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), le formaldéhyde, le glyoxal et les aérosols qui sont essentiels pour évaluer la qualité de l'air.' Comprendre la composition atmosphérique aidera à réduire les risques de phénomènes tels que les panaches de poussière du désert, le transport à longue distance des polluants atmosphériques, y compris le pollen, ainsi que les panaches de cendres provenant des éruptions volcaniques ' indique le groupe.'Les informations recueillies par l'instrument Sentinel-4 aideront les décideurs à façonner les politiques européennes en matière de santé publique et de sécurité du trafic aérien afin de protéger les citoyens européens ', a déclaré Philippe Pham, responsable de l'observation de la Terre et des sciences chez Airbus.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.