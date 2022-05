Airbus : un nouveau centre de recherche au Royaume-Uni

Airbus a annoncé jeudi qu'il allait renforcer sa présence au Royaume-Uni avec l'installation, près de Bristol, d'un nouveau centre de recherche dédié aux technologies à hydrogène.



L'avionneur précise que l'objectif principal du site sera de concevoir un système d'alimentation au carburant cryogénique à prix compétitif pour son appareil commercial à zéro émission 'ZEROe', dont le lancement est prévu à horizon 2035.



Plus généralement, ce centre doit lui permettre d'accélérer son savoir-faire dans les modes de propulsion par hydrogène.



Le géant de l'aéronautique précise que le centre va bénéficier du soutien financier du gouvernement britannique, qui s'est récemment engagé à verser 685 millions de livres (environ 800 millions d'euros) au secteur des technologies aérospatiales avancée au cours des trois prochaines années.



Dans son communiqué, le groupe rappelle qu'il avait déjà pu profiter l'an dernier d'une aide de la part de Londres dans le cadre du lancement de son site de recherche et d'essais AIRTeC, lui aussi basé à Filton, près de Bristol.



