Airbus va doubler sa capacité de production d'avions en Chine

Pékin (awp/afp) - Airbus va installer une seconde ligne d'assemblage d'avions à Tianjin, doublant ainsi sa capacité de production d'appareils de la famille A320 sur le sol chinois, a annoncé jeudi le président exécutif de l'avionneur européen Guillaume Faury.

"A mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises, et probablement d'autres clients dans la région", a-t-il affirmé.

L'accord-cadre a été paraphé par le patron d'Airbus en présence du président français Emmanuel Macron et de son homologue chinois Xi Xinping à Pékin, a constaté un journaliste de l'AFP.

Cette nouvelle ligne d'assemblage final (FAL, pour "final assembly line") doit entrer en service au second semestre 2025.

C'est également selon lui un "moyen d'être probablement plus en phase avec la façon dont le monde évolue, avec les tensions et avec les complexités croissantes à faire des affaires", a-t-il admis lors d'un point téléphonique avec des journalistes.

Le rival américain Boeing, dont tous les avions sont produits aux Etats-Unis, pâtit ainsi depuis plusieurs années des tensions géopolitiques entre Washington et Pékin.

Airbus dispose déjà d'une ligne d'assemblage d'A320 à Tianjin depuis 2008, qui a produit plus de 600 A320. Elle produit actuellement quatre appareils par mois et doit monter à six dans le courant de l'année.

"Nous livrons plus d'avions à la Chine que nous pouvons produire sur place", selon M. Faury.

La FAL chinoise supplémentaire constituera un "élément important du système de production d'Airbus en vue d'atteindre la cadence de 75" A320 et A321 produits par mois en 2026, contre 43 en 2022, a-t-il expliqué.

Il s'agit pour l'avionneur de livrer au plus tôt les quelque 7.300 appareils de son carnet de commandes, à des clients contraints d'atteindre souvent plusieurs années.

Une fois cette nouvelle FAL en service, Airbus en comptera dix dans le monde: deux à Tianjin, deux à Mobile aux Etats-Unis, deux à Toulouse et quatre à Hambourg en Allemagne.

A l'occasion de la visite du président Macron, Airbus a également signé un accord ouvrant la voie aux livraisons à la Chine de 160 avions (150 A320 et 10 A350) qui figuraient déjà dans son carnet de commandes.

En Chine, "nous signons des contrats avec des compagnies aériennes (...) mais les livraisons aux compagnies aériennes sont également soumises à des approbations gouvernementales en Chine et le GTA (l'accord signé jeudi, NDLR) constitue l'approbation formelle des commandes par le gouvernement chinois", a expliqué le patron d'Airbus.

L'avionneur a par ailleurs conclu un protocole d'accord (MoU) avec CNAF, la société publique chinoise chargée de l'avitaillement des avions en kérosène, afin de promouvoir l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF) en Chine.

