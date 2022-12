Airbus : va livrer six hélicoptères en Arabie Saoudite

The Helicopter Company (THC), créée par le Fonds d'investissement public en tant que premier fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à effectuer des vols commerciaux au Royaume d'Arabie saoudite, a signé avec Airbus, un contrat HCare In-Service pour couvrir sa future flotte de six hélicoptères ACH160.Une fois livrés, les ACH160 seront déployés à travers le Royaume d'Arabie Saoudite pour des services de transport d'entreprise. L'offre a été adaptée aux besoins prévus de THC, en fournissant des services et des pièces pour optimiser la planification de la maintenance.' Avec l'expansion de l'industrie de l'hélicoptère dans le royaume, THC fait face à une forte demande de la part des clients pour des services de haute qualité, sûrs et fiables ', a déclaré le capitaine Arnaud Martinez, directeur général de THC.' Nos forfaits de soutien et de services visent à améliorer les performances et la sécurité, tout en optimisant les coûts et en protégeant la valeur de l'actif ', a déclaré Christoph Zammert, vice-président exécutif du soutien et des services aux clients chez Airbus Helicopters.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.