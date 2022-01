Airbus : veut recruter près de 6 000 personnes au premier semestre

Alors que l'industrie aéronautique se remet de la crise du Covid, Airbus a fait part de son intention de recruter environ 6 000 personnes lors du premier semestre 2022. Près du quart des recrutements prévus devrait se concentrer sur l'acquisition de nouvelles compétences pour soutenir les projets et l'ambition à long terme du groupe, notamment dans les domaines de la décarbonisation, de la transformation numérique et des cybertechnologies. En parallèle, un tiers du total des recrutements concernera des jeunes diplômés.



" Airbus a fait preuve de résilience tout au long de la crise du Covid, et a jeté les bases d'un avenir audacieux pour une aviation durable. Cela ne peut se faire qu'en acquérant les bons talents dans les différents domaines d'expertise qui nous aideront à développer nos activités au sortir de la crise, tout en préparant la transformation à long terme de l'entreprise ", a expliqué Thierry Baril, le directeur des ressources humaines d'Airbus.



Ce dernier a ajouté que le groupe réévaluera ses plans de recrutement avant le milieu de l'année 2022, après cette première vague d'embauches.