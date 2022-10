Airbus : vise 5,5 milliards d'euros d'Ebit ajusté en 2022

Le groupe Airbus a publié ses résultats pour les 9 premiers mois de l'année 2022. Son BPA ajusté est de 3,17 euros, contre 2,95 euros pour la même période en 2021. Son Ebit ajusté est en hausse à 3,5 milliards d'euros contre 3,4 milliards. Le flux de trésorerie disponible avant les fusions et acquisitions et le financement des clients s'élève à 2,9 milliards, contre 2,3 milliards sur les 9 premiers mois de 2021. L'Ebit ajusté des activités d'aviation commerciale du groupe a progressé pour atteindre 2,87 milliards, contre 2,73 milliards au 30 septembre 2021.



Les commandes brutes d'avions commerciaux ont atteint 856 unités (contre 270 avions l'an passé à la même époque) avec des commandes nettes de 647 avions après annulations (133 avions sur les 9 premiers mois de 2021). Le carnet de commandes s'élevait à 7 294 avions commerciaux à la fin du mois de septembre 2022.



L'Ebit ajusté d'Airbus Helicopters a progressé à 380 millions (versus 314 millions d'euros au 30 septembre 2021), en partie grâce à la croissance des services et au mix favorable des programmes.



Airbus Helicopters a enregistré 246 commandes nettes commandes, versus 185 unités au 30 septembre 2021), avec des réservations bien réparties entre les programmes.



L'Ebit ajusté d'Airbus Defence and Space a totalisé 231 millions, contre 284 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2021. Cette diminution reflète principalement la dépréciation liée au retard du lanceur Ariane 6, l'impact de la hausse de l'inflation dans certains contrats à long terme dans l'ensemble du portefeuille de la division et les conséquences des sanctions internationales.



Les prises de commandes d'Airbus Defence et Espace ont atteint 8 milliards d'euros (10,1 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2021), ce qui correspond à un ratio commandes-facturation légèrement inférieur à celui de l'année précédente. à un rapport commandes-facturation légèrement supérieur à 1. Les prises de commandes du troisième trimestre 2022 concernent principalement des activités de services dans l'ensemble du portefeuille de la division.



Sur cette base, la société maintient ses objectifs d'atteindre environ 700 livraisons d'avions commerciaux et environ 5,5 milliards d'euros d'Ebit ajusté en 2022.



La société vise désormais un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement des clients d'environ 4,5 milliards d'euros en 2022.